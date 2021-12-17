Россия создала команду для переговоров по гарантиям безопасности с США

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Россия уже сформировала команду для переговоров с США по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в пятницу, 17 декабря.

— Мы свою команду сформировали, у нас есть понимание, что это будет межведомственный формат. Все эксперты, занимающиеся этой тематикой, с нашей стороны в готовности, — приводит слова Рябкова РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.