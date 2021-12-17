Мишустин назвал мультфильм «Смешарики» гимном детства нынешнего поколения

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Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа, назвал мультфильм «Смешарики» гимном детства сегодняшнего поколения российских детей.

По словам Мишустина, главная задача кино — объединять общество, передает РИА Новости.

— «Движение вверх» — великолепный фильм, «Время первых» — великолепный фильм. В свое время «Ночной дозор» и «Дневной дозор» — великолепные фильмы. Говорю, потому что так тоже думают миллионы и мы все ходили (смотреть эти фильмы — прим. «ВМ»). Кстати «Последний богатырь» — великолепный фильм для детей и взрослых, семейное кино. «Смешарики» — ну это просто гимн детства сегодняшнего поколения, — заявил премьер-министр.

Ранее депутат Московской городской думы, народный артист России Евгений Герасимов рассказал, что более 165 тысяч книг, списанных из библиотечных фондов, предложат в дар читателям в рамках девятого этапа проекта «Списанные книги», который стартовал в Москве с 14 декабря.

Евгений Герасимов также напомнил, что сохранение бумажных книг, а также продолжение их «трудовой биографии» — это благо с точки зрения охраны окружающей среды.