Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мишустин назвал мультфильм «Смешарики» гимном детства нынешнего поколения

Дарья Чентаева

Общество
Мишустин назвал мультфильм «Смешарики» гимном детства нынешнего поколения
Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа, назвал мультфильм «Смешарики» гимном детства сегодняшнего поколения российских детей.

По словам Мишустина, главная задача кино — объединять общество, передает РИА Новости.

— «Движение вверх» — великолепный фильм, «Время первых» — великолепный фильм. В свое время «Ночной дозор» и «Дневной дозор» — великолепные фильмы. Говорю, потому что так тоже думают миллионы и мы все ходили (смотреть эти фильмы — прим. «ВМ»). Кстати «Последний богатырь» — великолепный фильм для детей и взрослых, семейное кино. «Смешарики» — ну это просто гимн детства сегодняшнего поколения, — заявил премьер-министр.

Ранее депутат Московской городской думы, народный артист России Евгений Герасимов рассказал, что более 165 тысяч книг, списанных из библиотечных фондов, предложат в дар читателям в рамках девятого этапа проекта «Списанные книги», который стартовал в Москве с 14 декабря.

Евгений Герасимов также напомнил, что сохранение бумажных книг, а также продолжение их «трудовой биографии» — это благо с точки зрения охраны окружающей среды.

Читайте также:
мультимедиа Дети Михаил Мишустин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте