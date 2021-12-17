Эксперт рассказал, какие витамины необходимы зимой

Фото: Pexels

В холодные месяцы мы чаще ощущаем усталость и упадок сил. Зачастую это связано с нехваткой витаминов. О том, запасы каких витаминов необходимо пополнить зимой, рассказал руководитель медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович.

По его словам, зимой часто наблюдается дефицит витамина D, который вырабатывается в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Сокращение светового дня приводит к снижению уровня этого витамина в крови.

Также уменьшается количество витаминов, которые мы получаем из свежих овощей и фруктов, — C, А, К, так как в зимний период многие люди потребляют значительно меньше фруктов.

Самостоятельный прием БАД и добавок, по словам Савановича, не всегда может улучшить ситуацию. Ведь необходимо определить уровень витаминов и понять, чего именно недостает организму для нормальной работы, передает ОСН.

При усталости и общем ухудшении самочувствия стоит записаться на прием к врачу и сделать анализы на уровень витаминов. Специалист пропишет необходимый курс витаминных комплексов и даст советы по питанию.

Саванович также добавил, что зимой редко наблюдается дефицит витаминов группы В, которые содержатся в рыбе, птице и мясе.

До этого специалист по питанию назвала продукты, способные продлить жизнь.