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На следующей неделе москвичей ожидают 20-градусные морозы

Георгий Соланович

Город
На следующей неделе москвичей ожидают 20-градусные морозы
Фото: pixabay.com

Москвичей на следующей неделе ожидают 20-градусные морозы. 20–25 декабря температура опустится на 7–12 градусов ниже нормы. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

Уже в понедельник ожидаются морозы — на улице будет до минус 12 градусов. 21 и 22 декабря температура будет колебаться от минус 15 до минус 22 градусов.

В связи с ожидающимися морозами власти города скорректировали режим работы городской системы отопления — ее меняют на основании краткосрочного прогноза погоды. Сайт мэра Москвы отметил, что теплоснабжение будет осуществляться в штатном режиме.

17 декабря данные Гидрометцентра России свидетельствуют о том, что в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Уточняется, что особый режим ввели до 11:00 воскресенья.

Более того, 17 декабря в городском хозяйстве столицы заявили о начале противогололедной обработки дорог в городе. Работы ведутся на особо опасных участках автомобильных дорог, тротуаров, дворов и подходов к важным объектам Москвы.

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