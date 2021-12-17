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Путин высказался о причинах введения санкций против России

Иван Юминов

Политика
Путин высказался о причинах введения санкций против России
Фото: Администрация президента РФ

Другие государства всегда найдут причины помешать России, в том числе с помощью санкций. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в пятницу, 17 декабря.

— Вот все эти устремления, связанные с попыткой оседлать экологическую тематику для достижения конкурентных своих преимуществ, конечно, должны встречать с нашей стороны определенную реакцию, и мы, конечно, будем это делать. То же самое касается и различных ограничений политического характера, так называемых санкций, — рассказал глава государства.

Первоначально ограничения, как уточнил он, могли возникнуть как политический инструмент, но сейчас они стали элементом конкурентной борьбы. Путин привел в пример крыло для самолета МС-21, из-за которого США ввели санкции по причине наличия аналогичного продукта у Boeing, отмечается на сайте Кремля.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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