Набиуллина выбрала для традиционной пресс-конференции брошь «Щелкунчик»

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина выбрала для традиционной пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ и решения по ставке брошь «Щелкунчик».

Красно-белый «Щелкунчик» на пиджаке Набиуллиной выделялся на фоне черного костюма и черной блузки, в которые она была одета. Журналисты банковского пула предположили, что брошь может служить символом разрешения сложных проблем, которые стоят перед ЦБ, и одновременно наступающего Нового года.

В сентябре Набиуллина подтвердила, что использует брошку в качестве одного из каналов коммуникации с рынком и пока не планирует от него отказываться, передают РИА Новости.

17 декабря Эльвира Набиуллина заявила, что банк России (ЦБ) пока еще не набрал достаточной жесткости относительно ключевой ставки для возвращения инфляции к целевым четырем процентам.

В этот же день ЦБ повысил ключевую ставку на один процент — до 8,5 процента годовых. Инфляция в России, как уточняется, складывается выше октябрьского прогноза банка.

15 ноября Набиуллина рассказала, что регулятор не может держать ключевую ставку низкой и отпустить инфляцию из-за высокого роста цен, который разрушает благополучие. По ее словам, возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон (пять–шесть процентов) произойдет не ранее 2023 года.