Столтенберг оценил предложения России по гарантиям безопасности

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

НАТО получило предложения России по гарантиям безопасности. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в пятницу, 17 декабря.

— Мы ясно даем понять, что любой диалог с Россией также должен будет затрагивать опасения НАТО относительно действий России, быть основан на основных принципах и документах европейской безопасности и проводиться при консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина, — рассказал представитель организации.

Альянс дал ясно понять, что готов работать над укреплением доверия с Россией, приводит слова Столтенберга РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.