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Ученые разработали новый электродный материал для батареек

Ирина Игнатенко

Общество
Ученые разработали новый электродный материал для батареек
Фото: Никита Нестеров

Коллектив российских ученых разработал органический электродный материал для калий-ионных аккумуляторов большой емкости и мощности.

Одним из недостатков литий-ионных аккумуляторов являются ограничения в скорости отдачи и накопления энергии. Это свойство не дает возможности постоянно заряжать и разряжать устройство, не нанося ему вреда. Кроме того, литий — исчерпаемый металл и его частое использование может привести к дефициту.

Авторы исследования создали органическое соединение, которое позволит заменить неорганические материалы для производства калий-ионных аккумуляторов. Новый электродный материал для анода калиевых аккумуляторов с высокой удельной емкостью заряда сочетает в себе высокую производительность и стабильность по количеству циклов зарядки-разрядки.

Ученые отметили, что ставили перед собой задачу создать эффективный аккумулятор, который будет запасать много энергии и будет легким, а также сохранит свои свойства при большом количестве зарядки и разрядки.

Специалисты отмечают, что органические аккумуляторы обладают большим потенциалом для широкого применения. Органические материалы легче неорганических, а энергии запасают больше, сообщает издание argumenti.ru.

До этого ученые изобрели способ лечения бактериальных инфекций при помощи лазера.

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