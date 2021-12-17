Путин заявил о пользе от обновления состава депутатов Госдумы

Фото: Администрация президента РФ

Обновление состава депутатов Госдумы идет ей на пользу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 17 декабря.

— При формировании Государственной думы «Единая Россия» пошла на то, чтобы обновить 50 процентов своего состава. И это в принципе идет ей на пользу, — рассказал глава государства.

Появление новых лиц в РСПП также является хорошим сигналом, приводит слова Путина сайт Кремля.

21 сентября в ЦИК сообщили, что партия «Единая Россия» получит в новом созыве Госдумы 324 места. По итогам прошлых выборов она получила 343 места.

Места для КПРФ увеличились с 42 до 57, а для «Справедливой России» — с 23 до 27. ЛДПР снизила свое присутствие в Госдуме с 39 до 21 места.

Партия «Новые люди» впервые получила 13 мест в Госдуме. Также по одному месту получили партии «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия Роста».

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.