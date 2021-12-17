Родители с QR-кодами смогут посетить новогодние утренники в школах Москвы

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Родители московских школьников, имеющие QR-код, смогут посетить новогодние утренники. Об этом сообщили в департаменте образования столицы.

Там подчеркнули, что, хотя эпидемия коронавируса и не позволяет вернуться к привычному формату проведения новогодних праздников в школах, в прошлом году посещение различных мероприятий родителям запретили вообще. Теперь же руководство каждой школы само решает, можно ли пригласить родителей на праздники или нет. Однако каждый взрослый должен иметь при себе электронный документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, перенесенную инфекцию или наличие медотвода. Соблюдение санитарных мер также очень важно.

— Самый долгожданный детский праздник не должен омрачаться опасным вирусом, — подытожили в ведомстве.

В Департаменте образования Москвы попросили родителей с пониманием отнестись к принятым мерам, ведь это поможет как можно скорее победить пандемию и вернуться к нормальному ритму жизни.

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