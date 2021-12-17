Автоэксперт рассказал, когда в России пройдет острая фаза дефицита автомобилей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Автомобильный журналист Игорь Моржаретто рассказал, когда пройдет острая фаза дефицита автомобилей на российском рынке. По его словам, это произойдет в начале лета.

— Где-то к началу лета удастся пройти самую острую фазу дефицита. И, соответственно, машины у дилеров появятся и не будет ситуации, когда дилеры накручивали по 20–30 процентов и более на ненужных дилерских опциях, — отметил он в стриме RT «Летучка».

Аналитики «Авто.ру» ранее выяснили, что розничные цены на машины 35 марок увеличились на 1,5 процента в октябре по сравнению с сентябрем.

По мнению вице-президента Российской ассоциации автомобильных дилеров Дениса Мигаля, увеличение стоимости автомобилей связано с дефицитом полупроводников и ограничениями, установленными в период пандемии коронавируса.

Он считает, что нехватка на рынке полупроводников может сохраниться в течение 2022 года.

До этого эксперт назвал лучший подержанный автомобиль стоимостью до 500 тысяч рублей. Автомобильный эксперт Сергей Зиновьев рассказал, что на рынке машин с пробегом Volkswagen Polo является одним из наиболее привлекательных вариантов с точки зрения надежности и цены.