Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автоэксперт рассказал, когда в России пройдет острая фаза дефицита автомобилей

Ирина Игнатенко

Общество
Автоэксперт рассказал, когда в России пройдет острая фаза дефицита автомобилей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Автомобильный журналист Игорь Моржаретто рассказал, когда пройдет острая фаза дефицита автомобилей на российском рынке. По его словам, это произойдет в начале лета.

— Где-то к началу лета удастся пройти самую острую фазу дефицита. И, соответственно, машины у дилеров появятся и не будет ситуации, когда дилеры накручивали по 20–30 процентов и более на ненужных дилерских опциях, — отметил он в стриме RT «Летучка».

Аналитики «Авто.ру» ранее выяснили, что розничные цены на машины 35 марок увеличились на 1,5 процента в октябре по сравнению с сентябрем.

По мнению вице-президента Российской ассоциации автомобильных дилеров Дениса Мигаля, увеличение стоимости автомобилей связано с дефицитом полупроводников и ограничениями, установленными в период пандемии коронавируса.

Он считает, что нехватка на рынке полупроводников может сохраниться в течение 2022 года.

До этого эксперт назвал лучший подержанный автомобиль стоимостью до 500 тысяч рублей. Автомобильный эксперт Сергей Зиновьев рассказал, что на рынке машин с пробегом Volkswagen Polo является одним из наиболее привлекательных вариантов с точки зрения надежности и цены.

Читайте также:
Цены Автомобили Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте