Эксперт назвал лучший подержанный автомобиль стоимостью до 500 тысяч рублей

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Автомобильный эксперт Сергей Зиновьев рассказал, что на рынке машин с пробегом Volkswagen Polo является одним из наиболее привлекательных вариантов с точки зрения надежности и цены. Но есть и другая модель, которую стоит рассмотреть для бюджетной покупки, — это Skoda Octavia второго поколения.

Эксперт отметил, что придется покопаться в предложениях, чтобы найти действительно достойный вариант подержанного лифтбека чешской марки за 500 тысяч рублей.

По словам Зиновьева, нужно отмести автомобили с пробегом 200-250 тысяч километров: в основном в этой группе будут гидроавтоматы, которые исчерпали свой ресурс. В категории с пробегом до 150 тысяч будут или роботы DSG, доживающие свой век, или «неубиваемая механика».

Дальше следует посмотреть двигатель. В комбинации с ручной коробкой нужно брать 8-клапанный атмосферный агрегат 1.6 мощностью 102 л.с. Он обещает максимум надежности.

В числе достоинств Skoda Octavia эксперт отметил подвеску от «гольфа», клиренс 164 миллиметра, большой багажник, стойкий к следам эксплуатации и просторный салон, сообщается в издании «За рулем».

Названы пять самых дешевых машин с «автоматом» в России. Аналитики составили топ-5 самых недорогих автомобилей на российском рынке с автоматической коробкой передач (АКП). Стоимость машин с «автоматом» традиционно существенно выше аналогов с механической коробкой передач. Однако спрос на авто с АКП вряд ли снизится, отметили специалисты.