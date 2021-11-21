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Названы пять самых дешевых машин с «автоматом» в России

Юлия Курганова

Общество
Названы пять самых дешевых машин с «автоматом» в России
Фото: Василя Махиянова / Вечерняя Москва

Аналитики составили топ-5 самых недорогих машин на российском рынке с автоматической коробкой передач (АКП).

Стоимость автомобилей с «автоматом» традиционно существенно выше аналогов с механической коробкой передач. Однако спрос на авто с АКП вряд ли снизится, отметили специалисты.

Первое место в рейтинге заняла Lada Granta, цена на эту модель начинается от 724 500 рублей. Это первый российский серийный автомобиль, получивший «автомат». С тех пор обладатель звания самой дешевой машины с такой коробкой передач на российском рынке не менялся.

Второе место досталось Lada XRay — ценник начинается с отметки в 864 900 рублей. Хэтчбек весной обзавелся модернизированной роботизированной коробкой передач.

Lada Vesta оказалась на третьем месте, ее цена начинается от 913 900 рублей. Из-за дефицита Granta данная модель прочно обосновалась на первом месте в рейтинге самых продаваемых автомобилей России.

Четвертое место у Renault Logan, который можно купить за 926 000 рублей. Под капотом переднеприводной машины установлен 106-сильный агрегат объемом 1,6 литра.

Автомобиль корейского бренда Hyundai Solaris замыкает пятерку, а его ценник начинается от 1 041 000 рублей. Эта машина уже больше десяти лет присутствует на российском рынке, она локализована на заводе под Санкт-Петербургом, сообщается на портале «Прайм».

Стали известны самые популярные иномарки с пробегом в России. Подержанные машины становятся более популярными в России на фоне дефицита новых автомобилей. Ford Focus стал самой популярной иномаркой на вторичном рынке в третьем квартале 2021 года.

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