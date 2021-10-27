Названы самые популярные иномарки с пробегом в России

Фото: Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»

Подержанные машины становятся более популярными в России на фоне дефицита новых автомобилей. Ford Focus стал самой популярной иномаркой на вторичном рынке в III квартале.

Аналитики отмечают рост продаж подержанных транспортных средств. В отчетный период показатель реализации оказался на 6,6 процента больше результата прошлого квартала.

Ford Focus давно не представлен на первичном рынке. Из-за повышенного спроса модель на вторичном рынке подорожала на 12,3 процента за это время. В настоящее время этот автомобиль стоит около 365 тысяч рублей.

Второе место в рейтинге популярности занял Hyundai Solaris со средней ценой 610 тысяч рублей, а на третьей строчке находится Kia Rio, стоящая в среднем 620 тысяч рублей.

Четвертым в списке оказался отечественный внедорожник Chevrolet Niva, средняя стоимость которого не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом и составила 300 тысяч рублей. Замкнул «пятерку» лидеров Volkswagen Polo — его в третьем квартале продавали в среднем за 595 тысяч рублей.

Специалисты сообщили, что поддержанные иномарки в этом году подорожали на 19,5 процента — их средняя стоимость составляет 490 тысяч рублей.

Более высокий показатель роста отмечается в Хабаровском крае, Москве и Подмосковье. В этих регионах иномарки с пробегом продаются в среднем за 655 тысяч рублей, сообщает издание «Автоновости дня».

Определены самые популярные автомобили у россиян. С начала текущего года в России чаще всего покупали отечественные автомобили Lada и корейские Kia и Hyundai.