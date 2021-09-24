Составлен рейтинг самых угоняемых машин в России

Фото: Пресс-служба ГИБДД

Аналитики страховых компаний составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России.

Список сформирован на основе статистики по зарегистрированным фактам угона машин с оформленными полисами КАСКО. Отмечается, что такие данные, как правило, отличаются от сведений МВД. В топ-10 не вошли автомобили без страховки.

Так, лидерами по угонам стали транспортные средства южнокорейских брендов Kia и Hyundai и японской Toyota. Если говорить о конкретных моделях, то первое место занял кроссовер Hyundai Santa Fe. За ним идут Hyundai Creta, Tucson и Kia Sportage, Toyota RAV4, Lexus LX и Mitsubishi Outlander.

Кроме того, в десятку попали Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Camry, передает портал ФАН.

Эксперты назвали топ-5 экономичных и надежных автомобилей в России. Они оценивали расход топлива машины, стоимость технического обслуживания, также специалисты учитывали, во сколько может обойтись возможный ремонт транспортного средства.