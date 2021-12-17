Мурашко призвал россиян вакцинироваться от COVID-19 перед Новым годом

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Россиянам следует вакцинироваться от коронавируса перед Новым годом, чтобы не провести праздники в больнице. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в пятницу, 17 декабря.

— Готовиться нужно к максимальным рискам, а для того чтобы их низвести до минимума, каждый в стране должен понимать собственную ответственность, в том числе в период новогодних и предновогодних праздников, для того чтобы не провести новогодние праздники на больничной койке. Поэтому сегодня об этом уже нужно задуматься, пройти ревакцинацию, вакцинацию тем, кто еще каким-то образом ее не прошел, — рассказал министр.

Привиться от COVID-19 следует в обязательном порядке, подчеркнул он. Счастливый Новый год заключается в здоровье, отметил Мурашко в эфире «России 1».

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.