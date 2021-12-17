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«Не друзья»: Песков раскрыл детали переговоров Путина и Байдена

Иван Юминов

Политика
«Не друзья»: Песков раскрыл детали переговоров Путина и Байдена
Фото: Администрация президента РФ

Разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом носит деловой тон. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 17 декабря.

— Я не говорил «дружеский тон». Взаимоуважительный, конструктивный и очень деловой тон, — рассказал представитель администрации президента.

Главы государств, как уточнил он, не являются друзьями, так как еще не общались много. Лидеры «великих государств» могут говорить друг с другом лишь уважительно, отметил Песков в эфире RTVI.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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