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Сосудистый хирург рассказала о влиянии вакцинации от COVID-19 на варикоз

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Сосудистый хирург рассказала о влиянии вакцинации от COVID-19 на варикоз
Фото: pixabay.com

Варикозная болезнь вен нижних конечностей не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Однако перед ней необходимо сдать некоторые анализы. Об этом «Вечерней Москве» заявила заведующая отделением сосудистой хирургии ЦКБ «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова.

— Сама вакцинация редко может повлиять на течение варикозной болезни вен нижних конечностей или усугубить его. Возможна индивидуальная реакция иммунной системы на вакцинацию при варикозной болезни, на развитие тромбозов. Но такие случаи зарегистрированы единично. Тромбы могут образовываться без факторов риска и наличия варикозной болезни. Четкой корреляции здесь на данный момент нет, — отметила специалист.

Сосудистый хирург порекомендовала пациентам с варикозом сделать перед прививками УЗИ нижних конечностей, чтобы врач мог назначить правильный класс компрессионного трикотажа для профилактики и флеботропную терапию. Самодиагностикой и самолечением ни в коем случае не стоит заниматься.

— Самое главное, что я встречаю во время приема, — это когда пациенты из-за страха образования тромбов назначают себе антикоагулянтную (кроворазжижающую) терапию для профилактики. Этого категорически нельзя делать. Всегда лучше проконсультироваться с врачом, а еще лучше — не затягивать с лечением и вовремя обращаться к флебологу или сосудистому хирургу, — заключила Акулова.

В отличие от вакцинации, сам коронавирус для людей с варикозом вен особенно опасен, считает хирург-флеболог Армен Авакян, так как может способствовать развитию тромбоза. Варикозная вена в принципе является «бомбой замедленного действия», так как в любой момент тромб может оторваться, «улететь» в глубокую бедренную вену, что приведет к тромбоэмболии легочной артерии. Дальше тромб оборвется, попадает в сердце, в легочную артерию — это приводит к смерти. Спастись от этого можно, только своевременно начав лечение.

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