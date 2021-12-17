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Сергей Собянин объявил о выходе на линию 900-го электробуса

Иван Юминов

Город
Сергей Собянин объявил о выходе на линию 900-го электробуса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Городской транспорт пополнился 900-м электробусом, до конца года их число составит около тысячи. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 17 декабря.

— Сегодня хорошее еще событие — пришел 900-й электробус. Как мы пообещали, до конца года мы (получим — прим. «ВМ») около тысячи машин, — рассказал глава города.

Москва, как уточнили в пресс-службе мэрии, закупила 400 электробусов и 71 трамвай в 2021 году. При этом за последние десять лет было приобретено около 700 современных трамваев и 900 электробусов.

Свыше 300 новых вагонов вышли на линии метро в текущем году, включая модификацию «Москва-2020». Парк МЦД был полностью обновлен, а пассажиров в настоящее время перевозят современные поезда «Иволга», ЭП2Д, а также «Ласточка».

Высокие темпы обновления парка транспорта сохранятся и в 2022 году. Городскими властями запланирована поставка 336 вагонов метро, 500 электробусов, а также 95 трамваев, отмечает РИА Новости.

17 декабря Собянин также рассказал, что пассажирский городской транспорт будет бесплатным в новогоднюю ночь. Проезд на метро, наземном транспорте и МЦК будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Мэр поблагодарил работников транспорта за то, что они работали как часы во время пандемии коронавируса. Более трех тысяч единиц транспорта будет украшено в новогодние праздники. Пассажиров в метро будут перевозить три новогодних состава, а также 60 поездов с украшенными головными вагонами.

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