Кремль счел конструктивным предложением гарантии безопасности России

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Предложения о гарантиях безопасности для НАТО и США являются конструктивным предложением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 17 декабря.

— Поэтому (из-за попыток НАТО двигаться в сторону России — прим. «ВМ») Путин занимает такую с одной стороны жесткую позицию, но с другой стороны весьма последовательную и миролюбивую. Его предложения выйти на некие гарантии, обязывающие гарантии безопасности — это очень конструктивное предложение, — рассказал представитель Кремля.

Данная инициатива способна оградить Москву от напряженности на европейском континенте из-за Украины, отметил Песков в эфире RTVI.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.