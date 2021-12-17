Джонсон и Зеленский указали на необходимость диалога с Россией

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский согласились с необходимостью диалога с Россией. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера в пятницу, 17 декабря.

— Лидеры согласились с ценностью продолжающегося диалога, в том числе с Россией, и решили поддерживать тесные контакты. Премьер-министр подчеркнул важность выполнения всеми сторонами Минских соглашений, — говорится в сообщении.

Джонсон, как уточняется, рассказал Зеленскому о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр подчеркнул, что Лондон использует все полномочия совместно с союзниками, чтобы предотвратить любую агрессию России против Украины, отмечается на сайте Даунинг-стрит.

13 декабря Путин и Джонсон обсудили ситуацию на Украине и продвижение НАТО на восток. Российский лидер, как уточняется, привел примеры «деструктивной» линии Киева касательно срыва Минских соглашений.

Он также обвинил Украину в обострении обстановки на линии соприкосновения, в том числе при помощи использования запрещенных тяжелых вооружений и ударных беспилотников. В связи с этим Путин заявил о необходимости начать переговоры для создания договоренностей, исключающих продвижение НАТО на восток.