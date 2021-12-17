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Депутат Мосгордумы Стебенкова: Новогодние праздники — хороший повод для участия в благотворительных акциях

Георгий Соланович

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Депутат Мосгордумы Стебенкова: Новогодние праздники — хороший повод для участия в благотворительных акциях
Фото: АГН Москва

Новогодние праздники стоит использовать как отличную возможность для участия в благотворительных акциях для нуждающихся в помощи москвичей. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова.

Она отметила, что городские благотворительные фонды уже начали формировать подарки. Например, фонд «Ночлежка» собирает продукты и средства личной гигиены для бездомных.

— Сбор подарков проводится и другими фондами, опекающими детей-сирот, пожилых людей и другие уязвимые категории населения, — добавила Стебенкова.

Депутат Мосгордумы порекомендовала горожанам просматривать официальные сайты и социальные сети организаций, чтобы лучше понимать, что стоит пожертвовать. По ее словам, каждый гражданин способен сделать добро и без участия благотворительного фонда.

Стебенкова также напомнила несколько простых правил при оказании помощи нуждающимся. Самое главное из них — учитывать основные потребности человека: тепло, еда и чистота.

— Примерный список подарков для этой категории нуждающихся такой: чай, сахар, конфеты, мясные и рыбные консервы, пюре и лапша быстрого приготовления, влажные салфетки, мыло, зубные щетки и подобные вещи, — передает ее слова агентство городских новостей «Москва».

После депутат напомнила, что большинство фондов принимают пожертвования до середины последней недели декабря.

Стебенкова сказала и о благотворительной акции, которую проводит партия «Единая Россия», — «Коробка храбрости». Уже два года в рамках мероприятия больным детям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, оказывается помощь.

15 декабря председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова совместно с сотрудниками ЦИК поучаствовала в благотворительной акции «Елка желаний». В рамках мероприятия она поможет пятилетней Камилле Гусейновой и четырехлетней Полине Твардовской: посетит с девочками театр.

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