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Между Белорусским и Савеловским вокзалами открылся временный пешеходный мост для проведения реконструкции железнодорожных путей. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Уточняется, что реконструкция участка ведется для того, чтобы уложить дополнительные рельсы для четвертого маршрута Московских центральных диаметров — МЦД-4. Пешеходный мост длиной 32 метра, сделанный из металлоконструкций, построен вместо одноуровневого пешеходного перехода, на данный момент закрытого. Он обеспечит безопасное пересечение железной дороги, передает агентство городских новостей «Москва».

После завершения работ на месте временного моста планируется строительство пешеходного перехода.

17 декабря в пресс-службе РЖД заявили, что расписание движения поездов Ярославского направления МЖД изменится в период с 19 по 26 декабря. Новый график связан с демонтажем старого пешеходного моста на станции Ростокино.

Ранее новый график движения пассажирских и пригородных поездов ввели с 12 декабря на восьми направлениях Московской железной дороги.