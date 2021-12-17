Госдеп заявил о готовности поддержать «нормандский формат» по Донбассу

Фото: state.gov / сайт Госдепа США

США готовы поддерживать «нормандский формат» по двусторонним каналам с Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа в пятницу, 17 декабря.

— «Нормандский формат» по-прежнему остается ключевым форматом Минских переговоров, — рассказал дипломат.

Вашингтон, как уточнил он, намерен поддерживать двусторонние контакты с Москвой для урегулирования ситуации в рамках формата, отмечает РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.