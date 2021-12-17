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Минтруд оценил вероятность введения новогодней выплаты пенсионерам

Иван Юминов

Экономика
Минтруд оценил вероятность введения новогодней выплаты пенсионерам
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Планов по введению ежегодной новогодней выплаты пенсионером в настоящее время нет. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в пятницу, 17 декабря.

— На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было, — приводит слова Котякова РИА Новости.

16 декабря СМИ сообщили, что в Госдуме подготовили законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате». Он подразумевает введение предновогодних выплат для пенсионеров на постоянной основе.

Инициативу направили в правительство для вынесения заключения. Предновогоднюю пенсионную выплату предложено установить в размере получаемой гражданином пенсии.

Источником выплат должен стать федеральный бюджет. По расчетам авторов инициативы, в 2022 году на данные цели может потребоваться 786,2 миллиарда рублей.

В тот же день первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский назвал условие для введения ежегодных выплат людям пенсионного возраста перед новогодними праздниками. По его словам, для введения новой выплаты необходимо найти источник ее финансирования, так как для реализации проекта потребуется большое количество средств.

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