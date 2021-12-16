В Госдуме предложили ввести ежегодные предновогодние выплаты пенсионерам

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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате». Он подразумевает введение предновогодних выплат для пенсионеров на постоянной основе. Инициативу направили на заключение в правительство.

Предновогоднюю пенсионную выплату предложено установить в размере получаемой гражданином пенсии.

В документе отмечается, что уровень инфляции по итогам 2021 года может составить 9 процентов, что негативно повлияет на уровень доходов пенсионеров.

— В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу, — поясняется в записке к законопроекту.

Источником выплат должен стать федеральный бюджет. По расчетам авторов инициативы, в 2022 году на данные цели может потребоваться 786,2 миллиарда рублей, сообщает газета «Известия».

«Вечерняя Москва» выяснила, как узнать размер своей настоящей и будущей пенсии. Сейчас большинство сведений о пенсионных услугах можно получить в электронном виде не выходя из дома: достаточно зайти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России и заказать соответствующую справку, говорит проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.