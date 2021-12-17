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Лепс откровенно высказался после данных о госпитализации и запое

Дарья Чентаева

Общество
Лепс откровенно высказался после данных о госпитализации и запое
Фото: instagram/gvleps

Певец Григорий Лепс откровенно высказался после сообщений в СМИ о госпитализации и запое.

— Вас в очередной раз ввели в заблуждение: мол, я уже умер. Я столько раз умирал, что уже неизвестно, на кладбище столько земли найдется ли, чтобы меня похоронили? — задался вопросом исполнитель.

Музыкант уточнил, что перенес гипертонический криз, из-за чего ему пришлось лечь в больницу. Лепс добавил, что провел в медицинском учреждении всего день и вернулся домой в хорошем самочувствии, отмечает Starhit.

10 декабря сообщалось, что Лепс разводится с Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет в браке. Бракоразводный процесс пары будет проходить в судебном порядке, так как у супругов есть несовершеннолетние дети.

Уточняется, что инициатором развода выступила жена музыканта. Лепс и Шаплыкова поженились в 2000 году, тогда она работала в подтанцовке у певицы Лаймы Вайкуле. У супругов трое детей: Ева, Николь и Иван.

Вскоре СМИ сообщили, что артист попал в одну из московских больниц из-за психологических проблем. Первый прием якобы закончился выпиской артисту сильнодействующих препаратов. При этом он отказался от рекомендации врачей продолжить лечение в специализированной клинике.

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