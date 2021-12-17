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«Нафтогаз» заявил о достаточных запасах газа на Украине на зиму

Иван Юминов

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«Нафтогаз» заявил о достаточных запасах газа на Украине на зиму
Фото: Pixabay

Запасов газа на Украине достаточно для стабильного прохождения зимы без повышения тарифов. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в пятницу, 17 декабря.

— На Украине нормальные запасы газа. Сейчас в наших хранилищах газа более чем 15 миллиардов кубометров. Это больше, чем средний показатель 2014–2018 годов, — рассказал представитель организации.

Предприятие, как заверил он, обладает достаточными ресурсами топлива для обеспечения нужд населения и государственных организаций. «Нафтогаз» обеспечивает топливо по ценам, которые позволяют не повышать тарифы и цены для населения на отопление, приводит слова Витренко РИА Новости.

16 ноября сообщалось, что сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2» была приостановлена. Регулятор заявил, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован, только если он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством.

Уточняется, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в швейцарском городе Цуг. Поэтому для управления частью трубопровода, расположенного на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.

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