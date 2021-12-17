Дайнеко вышла в свет с актером Хацкевичем на премьеру «Матрицы» 

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Певица Виктория Дайнеко вышла в свет с новым бойфрендом, актером Владимиром Хацкевичем.

На премьере фильма «Матрица. Воскрешение» возлюбленные сидели рядом и все время держалась за руки. Было заметно, что оба очень увлечены друг другом. Дайнеко и барабанщик группы Drum Cast Дмитрий Клейман состояли в браке с 2015 по 2017 год. В первый год семейной жизни у пары родилась дочь Лидия, отмечает КП.

10 декабря сообщалось, что певец Григорий Лепс разводится с Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет в браке. Бракоразводный процесс пары будет проходить в судебном порядке, так как у супругов есть несовершеннолетние дети.

Уточняется, что инициатором развода выступила жена музыканта. Лепс и Шаплыкова поженились в 2000 году, тогда она работала в подтанцовке у певицы Лаймы Вайкуле. У супругов трое детей: Ева, Николь и Иван.

Вскоре СМИ сообщили, что артист попал в одну из московских больниц из-за психологических проблем. Первый прием якобы закончился выпиской артисту сильнодействующих препаратов. При этом он отказался от рекомендации врачей продолжить лечение в специализированной клинике.