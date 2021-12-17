Россия запретила в ответ на санкции въезд семи гражданам Великобритании

Фото: МИД РФ

Россия в ответ на санкции Великобритании из-за ситуации вокруг Алексея Навального запретила въезд семи гражданам королевства. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 17 декабря.

— Как известно, под надуманными и абсурдными предлогами правительство Великобритании в августе 2021 года объявило о введении в рамках национального санкционного режима персональных рестрикций в отношении семи граждан России из-за якобы их «прямой ответственности за отравление А. Навального». Считаем этот очередной ничем не обоснованный антироссийский выпад Лондона практическим подтверждением намерения правительства Великобритании продолжать следовать деструктивному курсу в двусторонних делах, — рассказала дипломат.

Москва в ответ на «недружественные» действия Лондона ввела санкции против семи граждан Великобритании, уточнила она. Причиной их включения в список стали занятия антироссийской деятельностью, приводит слова Захаровой сайт МИД.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Навальный находится в тюрьме из-за уголовных преступлений, а не из-за политической деятельности. Ему, по словам российского лидера, «неоднократно прощали нарушения закона».

Его поступки должны иметь «когда-то какие-то» последствия, уверен президент. Не стоит злоупотреблять доверием общества, чтобы добиваться экономических преимуществ, защищаясь «политической деятельностью», заключил глава государства.