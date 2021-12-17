ООН приветствовала диалог России и США о гарантиях безопасности

Фото: Пресс-служба Совфеда

ООН приветствует диалог России и США в ключе понижения напряженности между двумя государствами. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в пятницу, 17 декабря.

— Мы приветствуем диалог на различных уровнях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, направленный на устранение разногласий, — рассказал представитель организации.

Хак также заверил, что организация одобряет любые попытки урегулирования ситуации на Украине и напоминает России и США об ответственности за их действия, отмечает РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.