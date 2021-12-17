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Белый дом выразил готовность обсуждать вопросы безопасности с Россией

Иван Юминов

Политика
Белый дом выразил готовность обсуждать вопросы безопасности с Россией
Фото: Whitehouse

США готовы вести переговоры с Россией по поводу ее предложений о гарантиях безопасности. Об этом заявила представитель Белого дома в пятницу, 17 декабря.

— Как мы сказали, мы готовы обсуждать их. Однако в этих документах есть некоторые моменты, которые, как знает Россия, будут неприемлемы. Но там есть другие элементы, с которыми мы готовы работать, которые заслуживают обсуждения, — рассказала дипломат.

Вашингтон, как уточнила она, консультируется в настоящее время с партнерами и союзниками по формату переговоров. Частью данного процесса, по ее словам, должны быть все, чьи интересы затронуты этими гарантиями, отмечает ТАСС.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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