Роспотребнадзор введет карантин для прибывающих из Кении

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Россия с 19 декабря ограничивает въезд иностранцев, которые проживают в Кении или посещали эту страну в течение последних 14 дней. Об этом сообщили в оперштабе в пятницу, 17 декабря.

— Кроме того, Роспотребнадзору поручено ввести для лиц, прибывающих из Кении, соблюдение в течение 14 календарных дней со дня прибытия режима изоляции с прохождением двухкратного лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, — говорится в сообщении.

Минтрансу поручено обеспечить проверку наличия у иностранных граждан и лиц без гражданства медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста, отобранного не ранее чем за два дня до прибытия на территорию России, отмечает агентство городских новостей «Москва».

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.