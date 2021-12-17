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Режим работы ряда маршрутов и остановок в Москве изменится с 18 декабря

Дарья Чентаева

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Режим работы ряда маршрутов и остановок в Москве изменится с 18 декабря
Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Новокосино Карта всех событий

Режим работы маршрутов и остановок в разных частях столицы поменяется с 18 декабря. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 17 декабря.

Вместо коротких рейсов 706к теперь весь день работает 706-й маршрут до 2-го Московского крематория, а вместо автобусов — электробусы. Также изменится маршрут автобуса 629 между Варшавским шоссе и поселком ЛМС. Вводится новая остановка «Носовихинское шоссе, 27» для автобусов 706 и 760 в сторону станции метро «Новокосино».

Кроме того, для горожан вводится дополнительный короткий рейс автобуса н13 до станции метро «Каширская» к первому поезду. Остановка «Румянцево» в сторону центра переносится на 160 метров назад, на дублер Киевского шоссе, отмечается в Telegram-канале ведомства.

17 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городской транспорт пополнился 900-м электробусом, до конца года их число составит около тысячи. Москва, как уточнили в пресс-службе мэрии, закупила 400 электробусов и 71 трамвай в 2021 году. При этом за последние десять лет было приобретено около 700 современных трамваев и 900 электробусов.

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