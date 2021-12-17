Два земельных участка изымут для реконструкции улицы Верхние Поля

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Россия, Москва, улица Верхние Поля, 61с1 Карта всех событий

Власти Москвы изымут два земельных участка для проведения работ по реконструкции улицы Верхние Поля. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 17 декабря.

Собственность, которую на время заберут у правообладателей, входит в адресную инвестиционную программу Москвы на 2021–2024 годы. Здания находятся по адресу улица Верхние Поля, владение 61, строения 1, 2, 3, 4, 5, 6, а также сооружение 2, Капотня, 2-й квартал, МНПЗ, отмечает агентство городских новостей «Москва».

3 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2021 году город поставит исторический рекорд по строительству жилой недвижимости: будет введено около 14 миллионов квадратных метров. Планируется, что к 2032 году миллион горожан переедет из старых домов в современные квартиры.

15 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что более 13,5 миллиона квадратных метров недвижимости введено и построено в городе с начала 2021 года. Нынешние объемы, по его словам, значительно превзошли показатели 2020 года, когда было введено более десяти миллионов квадратных метров. Годовой план в Москве был перевыполнен более чем наполовину, заключил Бочкарев.