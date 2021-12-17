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Пожар на заводе в Санкт-Петербурге локализован

Виктория Храменкова

Происшествия
Пожар на заводе в Санкт-Петербурге локализован
Фото: пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Пожар на строящемся военном судне на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге был локализован. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает городское ГУ МЧС.

— Пожар на Корабельной улице, 6 в Санкт-Петербурге локализован. Происходило горение на строящемся объекте. В 22.49 огонь локализован, — следует из сообщения.

Отмечается, что при пожаре пострадали три сотрудника ФПС. Возгорание было локализовано на площади 300 квадратных метров, передает РИА Новости.

Инцидент случился около 19:00 на стапеле № 6.

Ранее сообщалось, что двое пожарных получили ожоги легкой и средней степени тяжести и были доставлены в больницу во время пожара.

Площадь горения на заводе достигла 800 квадратных метров, возгоранию был присвоен четвертый уровень сложности. Вскоре в ходе происшествия воспламенилась верхняя палуба на строящемся корвете «Проворный».

17 декабря сообщалось, что количество жертв пожара в японском городе Осака возросло до 19. Инцидент произошел на четвертом этаже здания в торговом квартале в центре города — там располагалась клиника терапевтической помощи. На месте происшествия работали 34 группы спасателей и 70 машин скорой помощи. Пожар удалось потушить, состояние многих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое, у них зафиксировали остановку работы легких и сердца.

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