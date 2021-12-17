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ВОЗ одобрила еще одну вакцину от коронавирусной инфекции

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
ВОЗ одобрила еще одну вакцину от коронавирусной инфекции
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для экстренного применения вакцину от COVID-19 Covovax, которую производят в Индии. Отмечается, что препарат производят по лицензии американской компании Novavax. Это стало известно в пятницу, 17 декабря, из заявления организации.

— Вакцина под названием CovovaxTM производится Индийским институтом сыворотки по лицензии Novavax и является частью портфеля средств COVAX, что дает столь необходимый импульс продолжающимся усилиям по вакцинации большего числа людей в странах с низким уровнем дохода, — следует из заявления.

Как отметила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао, вакцины остаются одними из наиболее эффективных инструментов для защиты людей от коронавирусной инфекции.

— Включение Covovax в список рекомендованных для экстренного применения нацелено на увеличение доступа, в частности, в странах с низкими доходами, — подчеркнула Симао.

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Уточняется, что одобренная вакцина стала девятой, которая получила одобрение ВОЗ. Ранее организация разрешила использовать вакцины Pfizer/BioNTech, Janssen, два варианта препарата от AstraZeneca и разработанную американской компанией Modernа, китайские Sinopharm и Sinovac, а также индийскую Covishield.

В четверг, 16 декабря, руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге предположил, что российский препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» могут одобрить во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в первом квартале следующего года.

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