Номер из фильма «Полночь в Париже»: Рудковская отметит Рождество во Франции

Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Супруга Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская прилетела во Францию, чтобы отметить Рождество. Звезда остановилась в любимом отеле, который она называет своим французским домом.

— Настоящая роскошь — в корнях, в истории, в особом духе, который невозможно купить или создать с помощью волшебной палочки. Такую впечатляющую коллекцию антиквариата невозможно собрать за один раз, на это нужны десятилетия, — рассказывает Рудковская о своем номере в отеле.

Уточняется, что продюсер живет в шикарном Suite Panoramique площадью 200 квадратных метров и террасой с видом на Париж. Кроме этого, в номере Рудковской снимался фильм Вуди Аллена «Полночь в Париже».

— Хороший повод, чтобы его пересмотреть, — заключила Рудковская.

В начале декабря Рудковская возмутилась тем, как о ней отозвалась заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она также встала на защиту своего мужа и сына Александра.