Фото: Минобороны РФ

Соединенные Штаты Америки в 2014 году тайно согласились на воссоединение Крыма с Россией. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Политик объяснил это тем, что США не смогли не считаться с позицией России, у которой были свои стратегические задачи. Кроме этого он отметил, что в тот момент американская сторона привела подконтрольные силы во власть на Украине.

— Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договоренностям за тот государственный переворот, который произошел у нас в 2014 году, — подчеркнул парламентарий, передает его слова РИА Новости со ссылкой на Telegraf.

Также он считает, что из-за договоренностей между Россией и Соединенными Штатами временно исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов приказал вывести подконтрольные Киеву войска с Крыма.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».