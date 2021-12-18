В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы до 20 декабря

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы до 20 декабря. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра.

До этого опасный прогноз действовал до 23:00 четверга, 16 декабря.

Теперь же период предупреждения заканчивается в 06:00 понедельника, 20 декабря.

В субботу, 18 декабря, жителей столичного региона ожидает облачная погода. В течение дня возможен небольшой снег и гололедица. В Москве днем прогнозируется от минус трех до минус одного градуса. Ночью похолодает до минус четырех градусов.

В Подмосковье столбики термометров днем будут колебаться от минус шести до минус одного градуса, а ночью жителей области ожидает до семи градусов мороза.

На следующей неделе москвичей ожидают 20-градусные морозы. 20–25 декабря температура опустится на 7–12 градусов ниже нормы. Уже в понедельник ожидаются морозы: на улице будет до минус 12 градусов. 21 и 22 декабря температура будет колебаться от минус 15 до минус 22 градусов. В связи с ожидающимися морозами власти города скорректировали режим работы городской системы отопления — ее меняют на основании краткосрочного прогноза погоды.