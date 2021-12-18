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«Небольшой снег и гололедица»: москвичам рассказали о погоде 18 декабря

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
Город
«Небольшой снег и гололедица»: москвичам рассказали о погоде 18 декабря
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В субботу, 18 декабря, жителей столичного региоена ожидает облачная погода. В течение дня возможен небольшой снег и гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве днем прогнозируется от минус трех до минус одного градуса. Ночью похолодает до минус четырех градусов.

В Подмосковье столбики термометров днем будут колебаться от минус шести до минус одного, а ночью жителей области ожидает до семи градусов мороза.

Кроме этого, в этот день синоптики прогнозируют западный ветер. Его скорость будет составлять 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

17 декабря «Вечерняя Москва» писала о том, что жителей столицы на следующей неделе ожидают 20-градусные морозы. 20–25 декабря температура опустится на 7–12 градусов ниже нормы. Уже в понедельник ожидаются морозы — на улице будет до минус 12 градусов. 21 и 22 декабря температура будет колебаться от минус 15 до минус 22 градусов.

В городском хозяйстве столицы заявили о начале противогололедной обработки дорог в городе. Работы ведутся на особо опасных участках автомобильных дорог, тротуаров, дворов и подходов к важным объектам Москвы.

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