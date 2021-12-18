Новый корпус школы № 13 в Раменском на 450 учеников построят к 2023 году

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Корпус Власовской школы № 13, рассчитанный на 450 учеников, построят в Раменском округе в 2023 году. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на главу ведомства Владимира Локтева.

Новое здание образовательного учреждения будет построено для учеников старших классов. В корпусе появятся 18 учебных кабинетов, среди которых будут и классы, специально оборудованные для занятий по таким предметам, как математика, физика и химия. В здании также предусмотрены медицинский кабинет, мастерские и технические помещения.

Кроме того, в новом корпусе появятся актовый зал на 300 посадочных мест и зал для занятия спортом.

Нынешнее и новое здания будут соединены удобным переходом.

Территория вокруг здания будет благоустроена и озеленена. Там появятся площадки для игры в баскетбол и новая площадка с беговыми дорожками, передает агентство городских новостей «Москва».

Более 50 объектов образования построили и ввели в эксплуатацию в городе с начала 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 15 декабря. Благодаря этому, как уточнил он, создано около 15 тысяч мест в школах и более пяти тысяч в дошкольных учреждениях. Серьезный вклад в развитие социальной инфраструктуры вносят инвесторы, реализующие проекты комплексного развития территорий, заключил Бочкарев.