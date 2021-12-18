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На портале Discover Moscow появилась подборка достопримечательностей Садового кольца

Полина Долганова

Город
На портале Discover Moscow появилась подборка достопримечательностей Садового кольца
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Космодамианской набережной (дом 58, строение 8 Карта всех событий

Официальный туристический портал столицы Discover Moscow предложил москвичам совершить путешествие по Садовому кольцу и увидеть достопримечательности центра города. Прогулка включает в себя 9 исторических и новых объектов.

Жители города смогут остановиться у Московского международного Дома музыки на Космодамианской набережной, посмотреть на музейно-исторический комплекс «Бункер-42» на Таганке, познакомиться с Мемориальной усадьбой Федора Шаляпина на Новинском бульваре, побывать в центре современного искусства «Винзавод» и узнать интересные факты о Московском планетарии.

Закончить прогулку москвичи смогут либо посещением сада «Эрмитаж», либо остановкой в Парке Горького, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно в цифровом сервисе Russpass появились новые трехдневные маршруты, которые включают в себя сразу несколько городов. Все новые маршруты начинаются в Москве. Отмечается, что маршруты могут понравиться не только тем, кто предпочитает просто прогуливаться по уютным улицам и набережным, но и любителям древних храмов, старинной архитектуры, музеев и заповедников.

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