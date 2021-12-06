Новые трехдневные маршруты появились в столичном сервисе Russpass

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Воздвиженка, 5/25 Карта всех событий

В цифровом сервисе Russpass появились новые трехдневные маршруты, которые включают в себя сразу несколько городов. Все новые маршруты начинаются в Москве.

Отмечается, что маршруты могут понравиться не только тем, кто предпочитает просто прогуливаться по уютным улицами набережным, но и любителям древних храмов, старинной архитектуры и музеев заповедников.

Первый маршрут «Москва, Владимир, Нижний Новгород: прошлое и настоящее древних городов» предлагает туристам посетить Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, расположенный в усадьбе XVIII века — выдающемся памятнике архитектуры Москвы. На второй день маршрута можно исследовать исторический центр Владимира, пройти через Золотые ворота и посетить Дмитриевский собор. На заключительный третий день путешественники смогут посмотреть уникальные образцы военной инженерии XVI века на территории Нижегородского кремля.

Второй маршрут «Москва, Тула, Орел: литературное путешествие» посвящен жизни известных писателей классиков: Льву Толстому и Ивану Тургеневу. Путешественники начнут маршрут с Государственного музей Л.Н. Толстого и Дома-музея И.С. Тургенева в Москве. На второй день их ждет посещение Ясной поляны в Туле. Завершается маршрут в Музее-заповедником И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», говорится на официальном сайте мэра Москвы.

29 ноября стало известно, что по инициативе столичного Комитета по туризму специальные указатели по историческому маршруту «Дорога в лавру» установили в Москве. На каждом указателе изображен QR-код, с помощью которого можно перейти на одноименную страничку цифрового туристического сервиса Russpass. Там можно узнать историю паломнического маршрута и ознакомиться с подробной картой.