Навигационные указатели маршрута «Дорога в лавру» появились в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Путь из Москвы в Сергиев Посад к Троице-Сергиевой лавре — один из древнейших маршрутов паломников и путешественников в России, также он популярен среди спортсменов. По инициативе столичного Комитета по туризму специальные указатели по историческому маршруту «Дорога в лавру» установили в Москве.

На каждом указателе изображен QR-код, с помощью которого можно перейти на одноименную страничку цифрового туристического сервиса Russpass. Там можно узнать историю паломнического маршрута и ознакомиться с подробной картой. Также на страничке доступна Подорожная грамота — памятный документ, в котором можно отмечать посещенные по маршруту храмы.

Маршрут начинается на нулевом километре, возле здания Государственного исторического музея на Манежной площади. По пути к Троице-Сергиевой лавре можно посетить множество достопримечательностей — храмов, музеев, дворцов и памятников. Общая протяженность всего маршрута составляет почти 120 километров, 23 километра из которых проходят по улицам Москвы.

Уточняется, что на сегодняшний день в Москве установлено 66 навигационных указателей. В скором времени к ним добавятся еще 90, которые будут указывать путь до МКАД, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возобновлении уличных фестивалей в Москве. По словам мэра, власти города уже приняли решение проводить фестивали в зимний сезон в режиме инсталляций и торговли. Кроме этого, если позволит ситуация, в столице пройдут мастер-классы, работы в помещениях и концерты. Однако полноценного возвращения фестивалей не стоит ожидать до конца пандемии коронавируса.