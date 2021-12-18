Вильфанд рассказал о похолодании в разных регионах России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Ямало-Ненецком округе и на севере Красноярского края в ближайшие дни ожидается температура на 16–20 градусов ниже нормы. В Подмосковье в скором времени похолодает до минус 26 градусов. Об этом в субботу, 18 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, такие холода вызваны приходом очень холодных воздушных масс из приполярных регионов.

Вильфанд уточнил, что на Ямале и в Ханты-Мансийске отклонение от климатической нормы будет составлять 15–20 градусов, а в Эвенкии — 11–18 градусов.

В Ненецком округе отклонение составит 9–14 градусов, а в Карелии и Коми — 8–14. Столбики термометров опустятся там до минус 31 градуса. На Камчатке температура воздуха может составить до минус 41 градуса.

Специалист добавил, что в Приволжье температура опустится на 7–12 градусов ниже нормы, а на севере Ростовской области будет до минус 16 градусов, пишет РИА Новости.

На следующей неделе москвичей ожидают 20-градусные морозы. 20–25 декабря температура опустится на 7–12 градусов ниже нормы. Уже в понедельник ожидаются морозы: на улице будет до минус 12 градусов. 21 и 22 декабря температура будет колебаться от минус 15 до минус 22 градусов. В связи с ожидающимися морозами власти города скорректировали режим работы городской системы отопления — ее меняют на основании краткосрочного прогноза погоды.