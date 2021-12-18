Атмосферное давление в Москве опустится до минимальных значений 19 декабря

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Циклон придет в Москву в воскресенье, 19 декабря. В этот день в столице атмосферное давление составит от 726 до 728 миллиметров ртутного столба. Об этом в субботу, 18 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник, 20 декабря, давление слегка повысится и будет колебаться от 730 до 731 миллиметра ртутного столба.

Вильфанд уточнил, что 19 декабря в столице будет снежно, местами можно будет наблюдать усиление ветра. Такая погода продержится в городе до следующего дня.

При этом в ночь с 19 на 20 декабря в Москве ожидается метель, а к вечеру 20 декабря столбики термометров опустятся до минус 13–16 градусов, передает РИА Новости.

На следующей неделе москвичей ожидают 20-градусные морозы. 20–25 декабря температура опустится на 7–12 градусов ниже нормы. Уже в понедельник ожидаются морозы: на улице будет до минус 12 градусов. 21 и 22 декабря температура будет колебаться от минус 15 до минус 22 градусов. В связи с ожидающимися морозами власти города скорректировали режим работы городской системы отопления — ее меняют на основании краткосрочного прогноза погоды.