Вирусолог Базыкин: «Омикрон» распространится по России за считаные недели

Сотрудник полиции и прилетевшие из ЮАР пассажиры в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова / Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Ученые Гонконгского университета выяснили, что «омикрон» размножается в 70 раз быстрее «дельты». «Вечерка» попыталась узнать, сможет ли новый штамм коронавируса успеть распространиться до Нового года в России.

Помощник президента РФ Максим Орешкин назвал три сценария влияния штамма «омикрон». В худшем случае, по его мнению, нас ждет повторение событий, сопровождавших первую волну пандемии коронавируса.

По этому сценарию COVID-19 будет распространяться быстрее, а тяжесть заболевания останется высокой.

Вирусолог, профессор Сколтеха Георгий Базыкин считает: вопрос о дальнейших перспективах существования с вирусом состоит из двух других. Первый — как «омикрон» будет «жить» с «дельтой». А второй — насколько тяжелым будет течение заболеваний.

— «Омикрон» способен заново заражать тех, кто уже болел «дельтой», — рассказал эксперт. — И это неприятная ситуация. У нас, насколько мне известно, циркулирующего «омикрона» не описано. Во всех случаях он фиксировался у приехавших. Это не значит, что «омикрона» в стране нет. Когда он появится, думаю, в России, как и в остальных странах, он распространится за считаные недели. Будет это до Нового года, во время или после праздников, зависит от того, когда распространение начнется.

Георгий Базыкин добавил: мы пока мало знаем об «омикроне». Однако первые данные о тяжести течения болезни появятся как раз к Новому году.

— В ближайшую неделю-две получим информацию о смертности, — пояснил он. — Раньше мы просто не смогли бы узнать об этом. У предыдущих вариантов от момента заражения до смерти проходило три недели. Я полагаю, что с «омикроном» то же самое.