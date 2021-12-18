Стало известно о позиции США по предложениям России о НАТО

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

В США часть предложений Росси по НАТО расценивают как «полезные», а другие — как «неприемлемые». Об этом в субботу, 18 декабря, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник из окружения президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

— Некоторые из них полезные, а некоторые — неприемлемые. США планируют дать ответ России примерно на следующей неделе, — цитирует собеседника агентство.

17 декабря Министерство иностранных дел России (МИД) опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также не проводить военных учений с отработкой плана применения ядерного оружия.