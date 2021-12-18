Андрей Бочкарев: Четыре ледовых дворца построили в Москве с начала года

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С начала 2021 года в Москве построили четыре новых ледовых дворца. Кроме того, за этот год специалисты ввели в эксплуатацию один многофункциональный спортивный комплекс с закрытым катком. Об этом в субботу, 18 декабря, рассказал заместитель мэра в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, количество москвичей, которые занимаются спортом, растет в городе каждый год. В связи с этим в Москве уделяют большое внимание вопросу строительства спортивных объектов.

Глава Стройкомплекса напомнил, что ледовые аренды возвели в районах Покровское-Стрешнево, Солнцево, Ново-Переделкино и в поселении Марушкинское на территории Новой Москвы.

Бочкарев подытожил, что в составе спортивного комплекса на улице Нижние Мневники также заработал крытый каток. Всего с начала 2021 года в Москве заработали 19 спортивных объектов, многие из которых были построены на средства инвесторов.

Недавно заммэра рассказал, что около станции столичного метрополитена «Прокшино» построят горнолыжный курорт, киностудию и центр экстремальных видов спорта.

При этом 13 спортивных объектов введут в эксплуатацию в Москве в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе департамента строительства столицы со ссылкой на руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.