Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Четыре ледовых дворца построили в Москве с начала года

Полина Долганова

Город
Андрей Бочкарев: Четыре ледовых дворца построили в Москве с начала года
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С начала 2021 года в Москве построили четыре новых ледовых дворца. Кроме того, за этот год специалисты ввели в эксплуатацию один многофункциональный спортивный комплекс с закрытым катком. Об этом в субботу, 18 декабря, рассказал заместитель мэра в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, количество москвичей, которые занимаются спортом, растет в городе каждый год. В связи с этим в Москве уделяют большое внимание вопросу строительства спортивных объектов.

Глава Стройкомплекса напомнил, что ледовые аренды возвели в районах Покровское-Стрешнево, Солнцево, Ново-Переделкино и в поселении Марушкинское на территории Новой Москвы.

Бочкарев подытожил, что в составе спортивного комплекса на улице Нижние Мневники также заработал крытый каток. Всего с начала 2021 года в Москве заработали 19 спортивных объектов, многие из которых были построены на средства инвесторов.

Недавно заммэра рассказал, что около станции столичного метрополитена «Прокшино» построят горнолыжный курорт, киностудию и центр экстремальных видов спорта.

При этом 13 спортивных объектов введут в эксплуатацию в Москве в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе департамента строительства столицы со ссылкой на руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

Читайте также:
Строительство ледовый дворец Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте